Jacky recrear con IA una imagen de su madre fallecida y sus hijos

La expresentadora e influencer panameña Jacky Guzmán utilizó las herramientas tecnológicas para recrear una fotografía en la que aparece su madre junto a sus dos hijos: Luccia y London.

Como un homenaje a su madre, quien falleció hace ya cinco años, en una fecha cargada de nostalgia, Jacky publicó un mensaje lleno de sentimientos acompañado de una imagen generada mediante inteligencia artificial.

“Hoy ya son 5 años desde tu partida… Y aunque la vida no se detiene y mi trabajo me exige estar en movimiento constante, hoy la adrenalina baja y el corazón se me aprieta”, escribió Guzmán al iniciar su escrito.

En su publicación, la también creadora de contenido recordó con ternura la conexión especial que tenía con su madre.

“Mamá no conoció a London, pero siempre soñó con tener un hijo varón. Y Luccia… siempre fue su consentida.”

La imagen generada por IA muestra un retrato familiar que la vida no le permitió tener: sus dos hijos abrazados por su abuela. “Verlos juntos, aunque sea con IA, me da nostalgia. Porque sí, sonrío, trabajo, vivo… pero por dentro duele”.

Jacky confesó además que, pese al paso de los años, el dolor de la pérdida sigue presente.

“La pérdida de una madre no se supera… Solo aprendes a vivir con un hueco en el alma”.

Jacky culminó su reflexión con palabras que resumen el sentir de muchos que han perdido a sus madres.

“Hay días donde no basta con decir que está en espíritu, porque su abrazo, su voz, su risa… hacen falta... Siempre le hablamos a London de ti, te dice TATA como te decía Lu y le da besos a tu foto. Te amo y te extraño María de los Ángeles… tu nombre me acompaña en cada paso", puntualizó Jackyta.