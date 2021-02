'Japa' dice que plena de Daddy Yankee es una maldad y no revivió nada

Una publicación compartida de YO SOY LA LEYENDA JAPANESE (@japanesepty)

Además de Japanese, muchos son los comentarios que han surgido, pues esperaban algo mucho más clásico.

“Pues, no me decepcionó, pero aún le falta un poquito para volver al nivel de ‘Perros Salvajes’ o ‘Machucando’", "Esperaba algo mejor", "No sentí nada, me causó sueño esperar por nada", "Lo siento BK, Dimelo Flow, no me sorprendieron", "Nada nuevo, más de lo mismo", lo cual ha indicado que, si bien el tema está bueno, no cubrió la nostalgia de los más fanáticos del reguetón.

En esta producción participaron los productores panameños BK y Dimelo Flow.