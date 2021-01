'Japa' explota en redes al ver tantas tonterías y desorden con la cuarentena

Luego de soltarle una plena al Covid19, además de hacer varios llamados de atención por el mal momento que se vive en el país , el cantante Leavitt Zambrano, mejor conocido como Japanese se cansó del relajo de todos y reaccionó bien cabreado en su Instagram.

El artista se pronunció nuevamente al ver todo el desorden que arma la gente constantemente, pues para él a una parte no se pone de acuerdo para emitir bien la información, pero la ciudadanía también se aprovecha para agarrar los mangos bajito.

"Yo no entiendo a estos cara de p... Sigan haciendo caso a la gente que está hablando tonterías. El país va a quedar sin personas, 50 muertos no es nada, ya van una gran cantidad de muertos. Cuando tú tienes un hijo, él puede coger el Covid19 y lo ves estornunando, pero no le pasa nada, te lo contagia, tú se los pasas a tus padres y los tres se mueren".

Japanese se ha dedicado en todos estos meses de la pandemia para enviar mensajs positivos, sin embargo, también ha cuestionado el comportamiento de las personas, incluyendo la forma de actuar del mandatario Laurentino Cortizo.

Dentro de sus exigencias ha pedido ayuda para el sector artístico que se ha visto muy golpeado con la pandemia.