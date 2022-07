Japa: "Gracias Dios, mientras muchos me abandonaron, tú estabas ahí"

Luego de varios meses, muchas oraciones por parte de familiares y una recuperación que aún tomará tiempo, el cantante Japanese lanzó una canción llamada "Paz en la tormenta", en la que le da gracias a Dios por darle una oportunidad más de vida, además, recuerda que muchos lo abandonaron.

Como sabrán, la última aparición del artita tras el derrame cerebral y salir del hospital, fue de su amigo el abogado Moncada. También la hija del artista reveló la información a través de su cuenta de Tik Tok. Allí mostró lo que está pasando y cómo su papá hace todo para salir de este percance por un derrame cerebral.

Japanese estuvo con pronóstico reservado en el Hospital Santo Tomas. Incluso amistades como Mr. Saik cuestionaron a aquellos que no lo apoyaron cuando estaba en las malas.

"Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por la vida, mientras muchos me abandonaron, tú seguiste ahí. No importa si me caigo, yo sé que me levantaré. Aunque sé que estoy a prueba, en tus brazos me refugiaré", dice parte del tema.

Recalca: "Aunque el árbol me estremesca, me das paz en medio de la tormenta.

Tal como se escucha es un sencillo al ritmo de la salsa y por la voz se da a entender que aún se mantiene en una fuerte recuperación.

