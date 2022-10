Japa pide ayuda para pagar sus terapias; la situación está difícil

El cantante Japanese decidió pedir ayuda ecónomica luego de mucho tiempo, esto porque las terapias a las que se está somentiendo no son nada baratas y la situación es complicada.

Leavitt Zambrano que sufrió un derrame cerebral hace unos meses, aseguró en una reciente entrevista que casi estuvo más del otro lado que acá, sin embargo, Dios estuvo de su lado y lo mantuvo vivo.

Como ya es conocido, desde hace semanas se ha estado sometiendo a terapias, pero esto con el pasar del tiempo le ha costado dinero, todo aunque ya ha recibido ayuda del gobierno, fans y del mismo J Balvin, que según él ha cubierto mucho por admirarlo.

Durante la entrevista con Eddy Vásquez, Japa reveló que las terapias son buenas, pero, no tiene dinero para seguir pagándolas. A pesar que el artista reconoció que ha recibido ayuda del gobierno, de fanáticos y de otros colegas, el costo que requiere su recuperación completa es muy alto.

Tras llorar por creer que moriría y en medio de la entrega de un cuadro con su imagen, pidió apoyo para cubrir los gastos de sus tratamientos médicos.

Kelvin Rey, productor del cantante le contó a Crítica que el motivo para pedir dinero ahora y no antes se debe a que en el pasado Japanese no era consciente de todo y por respeto se pidió a todos que no le donaran nada, además, hubo varias personas que se dedicaron a estafar a otros haciéndose pasar por el artista urbano.

Ahora que ya puede hablar y gesticular palabras, le es más factible tomar decisiones y puede hacerlo, aunque no lo iba a hacer, pero al ver la situación complicada es lo más sabio.

Eso sí, ha dejado muy claro que no se obliga a nadie a esto y todo el que desee apoyar lo puede hacer de corazón.

Respecto a la música, Kelvin relata que el intérprete de "La Caída", ha grabado más de 10 canciones tras su recuperación, muchos de los temas no han salido y otros ya los han escuchado.

Ahora los sencillos tienen otro significado y otra una de las formas que lo pueden apoyar es escuchando su tema “El roba wifi”, tema que ya está pegado en Puerto Rico y es el favorio de muchos.