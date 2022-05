Japa sigue dando pelea en el hospital; aún está muy delicado

El cantante Japanese sigue en las oraciones de muchos panameños, esto para que salga del momento complicado y se recupere. El famoso sufrió un derrame la semana pasada y se mantiene en hospital mientras intenta recuperarse.

Dj Mckoy dijo que el diagnóstico de Japanese es reservado, porque se mantiene en cuidados intensivos y que su condición es delicada.

"Cuando pasó el evento al mediodía del viernes, conversé con la esposa, a ella le permitieron subir, ella lo despertó, reconoció a Vanesa, allí lo pasaron en cuidados intensivos, allí no permite que nadie pase...", agregó

El famoso cree que uno de los motivos del deterioro de su salud, puede deberse a no seguir el tratamiento por la diabetes que tiene. Además, agregó que en estos momento no están pidiendo dinero y también desmiente que le hayan encontrado sustancias raras, licor, o que se le haya hecho algún drenaje a su cerebro, esto incluye el hecho que en ningún momento se ha dicho que no sobrevivirá.

Ahora lo que ha salido a relucir es que el artista dejó una plena en la que les dice a todos sus fans, que si llegará a morir no quiere lloradera y mejor deben hacer una fiesta.

Su pana, compañero de batallas y productor Kelvin Rey subió un extracto de la canción en la que Japanese deja claro lo que desea.

"Japanese les deja un mensaje muy claro a sus seguidores diciéndoles que si algún día el llega a morir no quiere que nadie llore, sino que haya fiesta en todos los ghettos. Esta es una canción muy emotiva departe del artista ya que el pasado viernes 13 de mayo del 2022 sufre un derrame cerebral, y aún sigue en el hospital en recuperación. Esta es una muestra de cariño de parte de el artista haciéndoles saber a todos sus fans cuanto el los quiere y que está muy agradecido con ellos por tanto aprecio. Le deseamos a la leyenda de la música urbana una pronta recuperación y que lo esperamos pronto en las tarimas y en las redes sociales con esa energía y con esa alegría que lo caracteriza, @japanesepty

El tema no es nuevo, sin embargo, debido a la situación del momento su compadre decidió publicardo.

El fin de semana, el abogado José Moncada aseguró que el deterioro físico del artista obedece a una persecución contra él por los jueces de familia de San Miguelito, afirmando a que muchas veces violaron el debido proceso y la sana crítica, solo para complacer y motivar actos de prepotencia en contra el famoso artista.