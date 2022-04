Jencarlos Canela se retira de todo por su salud mental

El actor y cantante Jencarlos Canela ha disfrutado de una carrera ascendente, que le ha permitido trabajar junto a grandes figuras de la clase artística internacional, sin embargo, dentro de todo eso no se ha dado ningún descanso para nada.

LEE TAMBIÉN: Ana Lucía Tejeira anunció que está en la dulce espera

Publicidad

Debido a esto, el artista publicó un emotivo mensaje que, luego de 12 horas, en Instagram cuenta con más de 57 mil “me gusta”. Colegas y amigos también le han escrito mensajes de apoyo y solidaridad.

"Necesito un tiempo para mí. A veces es necesario desconectarse para conectarse de verdad con lo que realmente importa en la vida. Tengo que amarme un poco más. Perdonarme. Perdonar a unas cuantas personas y pedirle perdón a un par más. Quiero revaluar lo que es el éxito para mí. Por qué hago lo que hago. Sustituir algunos vicios dañinos con otros productivos", dijo.

Recalca: "La mayoría de las personas. Para no decir todos. Por acá solo mostramos una versión de nosotros donde todo parece estar bien siempre y cuando subimos un post de algo más o menos difícil que estamos viviendo ni si quiera es 100% real. Esto está afectando la salud mental de todos. No estoy orgulloso de mis plataformas. Siento que puedo estar aprovechándolas con un propósito mucho más grande. Me quiero enfocar en calidad por encima de cantidad. Cuídense e inviertan en su salud mental. No hay proyecto más importante que uno mismo.Hasta pronto, Jencarlos Canela".