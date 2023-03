Jesse Schran de Chicago Med revela temores, alegrías y sus vritudes

La actriz Jesse Schran vuelve para la temporaa 8 de la serie de Universal TV ‘Chicago Med’. Ella es la doctora Hannah Asher que está luchando por restablecer el respeto de sus colegas mientras se recupera de su adicción a la heroína. Además, inicia una nueva etapa en su relación con el doctor Will Halstead (Nick Gehlfuus).

Este medio conversó con ella y relató muchas cositas interensantes sobre su participación, temores, alegrías, pasatiempos y futuro.

¿Cómo se siente estar en una serie como esta?

Respuesta: Es increíble, el programa ha estado fuerte por muchas temporadas y es una dinámica muy poderosa en las grabaciones y cuando sale al aire, el éxito que tiene el programa es muy fuerte y se siente increíble poder estar en algo que ya tiene tanto amor y una audiencia que es muy leal.

¿Cuando regresaste en la temporada siete, ¿te planteaste en interpretar a Hannah de una manera diferente o sientes que fue una continuación?

Respuesta: Definitivamente fue un planteamiento a interpretarla diferente, creo que fue un reto tratar de coger lo que me llevé de la temporada 5 y algo de la 6 y poder moldearla en la Hannah que estábamos tratando de crear en adelante, no perder la esencia de Hannah, pero definitivamente está en otro punto de su vida por lo tanto cómo se ve eso, fue a rehabilitación, tuvo un tiempo, vuelve a este nuevo escenario entonces definitivamente interpretarla de una manera distinta porque estaba en un momento diferente de su vida.

¿Cómo te has preparado para interpretar a una médica que también tiene una adicción? Porque son como dos cosas distintas en una sola entonces ¿cómo fue?



Respuesta: En cuanto a la parte médica, hice una investigación de mi parte, pero también tenemos asesores médicos y podemos ir a hospitales como un entrenamiento e incluso tener que hacer algunos partos con maniquís, entonces la parte medica tuve que hablar con muchas personas e hice lo mismo con la parte de la adicción, me vi muchos documentales que mostraban muchos lados de la adicción de diferentes fases y hablé no sólo con adictos sino con personas que ya estaban en un programa de rehabilitación y también a los cuidadores para tratar de tener los diferentes aspectos de cómo se ve la adicción y las posibles amenazas que pueden haber para Hannah.



¿Cuál escena ha sido difícil para ti interpretar? Que hayas tenido que aprender habilidades medicas muy específicas o en teoría la medicina.

Respuesta: Creo que la parte de la adicción es lo que más me asustaba porque tenía mucho miedo de interpretar algo que fuera muy cursi o irreal. Estaba muy nerviosa de agregarle eso a Hannah, pero debo decir que nuestras escenas quirúrgicas, siempre aprendes mucha terminología con la que por ejemplo yo no me puedo relacionar. Pero interpretar a una ginecobstetra es algo un poco más fácil porque se relaciona con la anatomía femenina y eso es algo que como mujer, obvio puedo relacionarme con algunas experiencias, diría que cualquier termino médico me pone un poco molesta cada vez que tengo que decirlo, y debo decirlo con confianza y es no es tanto los términos sino las palabras conectoras que ponen ahí porque asumo que yo hablo de manera más coloquial y los doctores hablan de una manera más educada, entonces para mí aprender los conectores que llevan a una palabra médica es donde tengo la tarea.

¿Cuál es tu parte favorita de interpretar a una médica?



Respuesta: Creo que lo mucho que puedo aprender y lo mucho a lo que me puedo exponer al mundo real que puede vivir un médico. Me encanta la interacción entre los pacientes que podemos hacer y principalmente todo lo que puedo aprender sobre nuestros cuerpos y la salud y el sistema de salud, es increíble todo el conocimiento que puedo obtener por interpretar a una médica, poder de primera mano experimentar de alguna manera algo que para otras personas les puede tomar años para poder experimentarlo. Soy muy afortunada.

Hablando de conocimiento y de todas las cosas que has aprendido. ¿Si te encuentras en una situación en la que algún miembro de tu familia necesita ayuda o está enfermo podrías saber algo al respecto?



Respuesta: Diría que muchas veces que filmamos estos episodios y por lo que hacemos algo más inmediatamente después eso desaparece. Personalmente cuando hay alguien de mi familia que está enfermo llamo a mi cuñada que es una enfermera de emergencias real y averiguamos lo que sucede. Pero a muchas de mis amigas embarazas les pregunto sobre sus síntomas como si supiera qué es lo que sucede y me lo explican como si fuera una verdadera médica. Hay un par de palabras clave que puedo reconocer del campo médico que antes nunca hubiera podido.

Pregunta: Este es un programa que tiene muchas temporadas. ¿Cómo te sientes con todo el elenco? ¿Cómo es esa relación con todos ustedes en la vida real?

Respuesta: Sin increíbles. Yo me sentía muy intimidada en un inicio porque estás ingresando a un lugar donde todos han estado trabajando juntos por muchos años y en este set en particular, no me debía sentir intimidada, son un elenco y equipo que brindan su apoyo, son muy graciosos y acogedores y aunque han estado juntos por muchos años, se paran con los brazos abiertos y es muy lindo ser parte de esto para cualquiera que llegue a ser parte en el set.

¿Qué es lo que más te gusta de tu personaje?

Respuesta: Creo que me encanta que Hannah tiene muchas luchas, mucha personalidad, tiene mucha vida y me encantan sus cicatrices.





