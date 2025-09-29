J.K. Rowling acusa a Emma de ser "ignorante" y defender a trans

La afamada escritora británica J.K. Rowling se enfrascó contra la actriz Emma Watson, a quien calificó de “ignorante” tras unas declaraciones de la intérprete en un podcast sobre salud mental.

Rowling aseguró que Watson, conocida mundialmente por interpretar a Hermione en la saga Harry Potter, “nunca ha experimentado la vida adulta sin el respaldo de la riqueza y la fama”, lo que, según ella, explica su falta de experiencia en la vida real.



Watson, de 35 años, había expresado su deseo de poder seguir queriendo a personas con las que no comparte los mismos puntos de vista, en referencia a las posturas de Rowling sobre las personas transgénero, las cuales han sido duramente criticadas.

La semana pasada, Watson, de 35 años, habló en un pódcast sobre su relación con la escritora.

"Creo que mi mayor deseo es que las personas que no comparten mi opinión me quieran", declaró en esa ocasión.

Pero en un largo mensaje en X, J.K. Rowling arremetió contra la actriz, quien desde 2023 estudia en la prestigiosa Universidad de Oxford.

"Nunca será colocada en una sala mixta de un hospital público", continuó la escritora. "¿Ha tenido acaso que desvestirse en un vestuario mixto de una piscina municipal?", se preguntó la autora.

J.K. Rowling considera que los derechos de las mujeres están amenazados por ciertas reivindicaciones de los defensores de los de las personas transgénero.

La escritora se opone, en particular, a que las mujeres transgénero tengan acceso a vestuarios, baños o prisiones reservados a personal femenino.



Rowling también criticó tanto a Watson como a Daniel Radcliffe, quienes han cuestionado públicamente sus posturas, afirmando que ambos parecen creerse con la obligación de criticarla por su vínculo profesional en Harry Potter.

La escritora, acusada en varias ocasiones de transfobia, ha protagonizado varios enfrentamientos públicos con los actores de la saga por este mismo motivo.