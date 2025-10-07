Show - 07/10/25 - 09:58 AM

¡JLo y Ben se reúnen otra vez! Hubo tensión y hasta reclamos

Aunque la gente se ilusionó con la posibilidad de una reconciliación, todo indica que su encuentro fue estrictamente profesional.

 

Jennifer Lopez y Ben Affleck volvieron a llamar la atención al reaparecer juntos por primera vez desde su divorcio, esto en el estreno de "El beso de la mujer araña" en Nueva York, una película que los reunió profesionalmente, pues JLo es la protagonista y Ben funge como productor ejecutivo.

Tras ocho meses después de formalizar su separación, los actores mostraron una complicidad que muchos creían perdida. Rieron, conversaron y posaron con naturalidad, sin embargo, en una parte de su reunión parecía que hubo reclamos por algo. 

Durante el evento, Lopez fue clara al reconocer el papel que su exmarido tuvo en la realización de la cinta: “Esta película no se habría hecho sin Ben ni Artist Equity”, dijo ante los asistentes, según People.

Por otro lado, Affleck se mostró tranquilo, elegante y atento durante la velada. Ambos posaron con una sonrisa y compartieron momentos de conversación que, según los asistentes, se sintieron “cordiales y maduros”. No hay indicios de reconciliación, pero sí de respeto y cierre emocional.

