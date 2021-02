¡Jo! Kim Kardashian es viva y quiere vender su divorcio en televisión

A pesar que hace poco se supo que Kim Kardashian ha dado los pasos necesarios para disolver legalmente su matrimonio con el rapero Kanye West, al que le unen más de siete años de relación y, sobre todo, la crianza compartida de cuatro retoños, parece que la estrella de televisión ya estaría planeando cómo sacar el máximo provecho de su situación a nivel mediático y económico.

Según fuentes cercanas a ella, la famosa documentará su proceso de divorcio, así como todas las emociones y circunstancias tan particulares que, a buen seguro, se desprenderán de tan difícil coyuntura, en la última temporada de su ya emblemático programa de telerrealidad 'Keeping Up With The Kardashians', por lo que es de esperar un cierre a lo grande del espacio televisivo que lleva ya 14 años en antena.

Por si eso no fuera lo suficiente, todos esos trámites que la devolverán más pronto que tarde a la soltería también podrían tener cabida en el nuevo programa que el clan Kardashian-Jenner prepara ya para la plataforma digital Hulu, con la que firmaron el año pasado un lucrativo contrato que les llevará a todos a crear diversos y numerosos contenidos para este servicio de streaming.

"Kim está muy triste, evidentemente, pero también está convencida de su decisión de divorciarse, porque sabe que es la mejor decisión que podía tomar para ella misma y su familia. Se siente una mujer divorciada desde hace ya mucho tiempo. Han pasado muchos meses desde que tomara la decisión y ahora se siente aliviada al poder pasar página y mirar hacia delante", ha explicado un confidente a E! News.R

El medio recalca que ella no quiere perder nada y planea lucrar muy bien con su propia separación.