Yenvideo confirma segunda temporada del Parking
El creador de contenido cerró la transmisión en YouTube confirmando que habrá una segunda temporada.
Con una audiencia de más de 50 mil espectadores en YouTube, el dueño del Parking, Yenvideo, confirmó que su reality tendrá una segunda temporada, debido a la buena aceptación que recibió del público.
Antes de cerrar la transmisión Yen soltó la información, agradeciendo a quienes se conectaron desde el primer día del "show", hasta este sábado que llegó a su final.
Cibernautas aplauden a Yen por atreverse a montar una producción de tal magnitud, la cual contó con patrocinadores de renombre.