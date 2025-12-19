Show - 19/12/25 - 09:56 AM

Juez admite demanda de Nodal a Cazzu por pensión y crianza de su hija

El cantante cuestiona el destino del dinero que le da y cómo cuida a su pequeña.

 

Por: Redacción / Web -

Magistrado Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco en México, confirmó que la demanda que el cantante Christian Nodal interpuso en contra de Cazzu en noviembre ya fue admitida por un juez, a pesar de que ella y la niña viven en Argentina.

"Se admite aquí en Jalisco y se verificó que corresponda en todo caso darle entrada aquí, por lo menos de manera inicial. El juez sí aceptó la demanda al considerar que sí existen elementos legales para ello", explicó.

Aunque "la ley de Jalisco establece que los juicios donde hay menores de edad deben llevarse a cabo donde vive el menor", el magistrado explicó que en este caso el juez "recibió el caso argumentó y fundamentó ciertas razones por las cuales consideró que era viable", por lo cual en 2026 Cazzu será notificada del proceso legal que enfrentará en México.

Según el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco confirmó que Nodal solicita tres cosas.

"Buscar un régimen en cuanto a la custodia, también en cuanto lo que tiene que ver con convivencias para desde luego mantener ese lazo afectivo, y entiendo que se recibió una petición en torno a que se fijara una pensión provisional alimenticia, pero no a cargo de la persona que se va a llevar a juicio", detalló.

 

