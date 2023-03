Julio Iglesias se cabreó que inventen cosas y escribe sus memorias

El cantante Julio Iglesias anunció durante la pandemia, a través de sus redes sociales, que tenía intención de escribir sobre su vida, porque estaba harto de que fueran otros los que hablaran de él y cansado de interpretaciones que no le gustaban.

Después de un tiempo sin saber del famoso, ha vuelto a actualizar su perfil, donde informa de esta iniciativa.

"Por fin estoy empezando a escribir mis memorias. Ojalá que no pare. Y sin darme cuenta voy poco a poco llenándome de nostalgias. Siempre me digo que la nostalgia es un poco dar marcha atrás. Sin embargo, sin dar marcha atrás no puedes escribir tu vida. Quiero con fuerza que estas memorias les hagan reír y llorar. Las dos emociones juntas son en realidad la propia vida. Cuando escucho esta canción, sonrío y me lleno de recuerdos. Qué gran suerte es conocer los dos sentimientos para aprender a vivir".

No sería la primera vez que Iglesias cuenta a sus seguidores sus recuerdos. Ya lo hizo en 1988 para la revista ‘Protagonistas’ del Grupo Zeta. Desde su relación con sus padres y hermano al momento en que se rompe su vida con el accidente de tráfico y le comunican al doctor Iglesias Puga que su hijo no volvería a andar.

Sus primeros enamoramientos, su encuentro con Preysler, los tiempos de su separación y su triunfo como gran artista latino. En esa primera ocasión fueron unas memorias donde no contaba parte de la realidad de su vida.

En aquellas vivencias, uno de los capítulos más importantes fue relatar el secuestro de su padre por parte de la banda terrorista, su sufrimiento y su sentido de culpa por no haber sabido protegerlo. Sí lo hizo con sus hijos, que durante años llevaron escolta.