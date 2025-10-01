Show - 01/10/25 - 12:00 AM

Junte histórico: Kafu Banton, El Roockie y Farruko

Farruko eligió Panamá como epicentro creativo para producir un EP colaborativo junto a figuras claves de la escena local. La producción, que promete “plena tras plena”, reúne desde promesas emergentes hasta la vieja escuela del reggae y del dancehall panameño.

Durante los últimos días, Farruko compartió en sus redes sociales imágenes de sesiones en estudio con Renato, Jeison Vega, Eddy Lover, artistas del patio. Pero el puertorriqueño no se quedó ahí: en esta nueva apuesta también rinde homenaje a los pilares del género en Panamá, incorporando a Boza, reconocido internacionalmente, y a dos leyendas del reggae/dancehall nacional: Kafu Banton y El Roockie.

El artista aseguró que la producción estará llena de “plena tras plena”, un guiño claro a la plena panameña fusionada con ritmos urbanos.

Además de participar en Premios Juventud y grabar con artistas panameños, el intérprete de “Pepas” visitó a Yemil en el centro penitenciario, atendió a la invitación de DJ Chiqui Dubs en la 5 de Mayo y encabezó una gran caravana de motos, el domingo.

