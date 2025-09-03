Show - 03/9/25 - 10:22 AM

Jurado declara a Cardi B no responsable de agresión a exguardia

“No estoy ni siquiera jugando, aunque esté en mi lecho de muerte, lo juro por Dios que lo diré en mi lecho de muerte, no toqué a esa mujer. No toqué a esa chica. No puse mis manos sobre esa chica”, dijo.

 

Por: Redacción / Web -

Un jurado de California determinó que la cantante Cardi B no es responsable de las acusaciones de agresión en una demanda civil presentada por una exguardia de seguridad.

Este caso se originó tras un incidente de 2018 que involucró a la demandante Emani Ellis, una exguardia de seguridad de edificio que demandó a la famosa por presunta agresión durante una interacción entre ambas mujeres en el pasillo de un consultorio médico donde Ellis trabajaba.

Cardi B estaba embarazada en ese momento y se dirigía a ver a su obstetra, negó las acusaciones. Ellis buscaba daños punitivos y de otro tipo, que incluían gastos médicos por un rasguño en su rostro.

Tras salir de la audiencia agradeció a sus abogados, a los jurados y a sus seguidores. Lamentó haberse perdido el primer día de clases de sus hijos debido al juicio, el cual criticó como resultado de una demanda “frívola”.

“No estoy ni siquiera jugando, aunque esté en mi lecho de muerte, lo juro por Dios que lo diré en mi lecho de muerte, no toqué a esa mujer. No toqué a esa chica. No puse mis manos sobre esa chica”, dijo.

 

Te puede interesar

Kim está en contra de que las escuelas dejen tareas para la casa

Kim está en contra de que las escuelas dejen tareas para la casa

 Septiembre 03, 2025
Jurado declara a Cardi B no responsable de agresión a exguardia

Jurado declara a Cardi B no responsable de agresión a exguardia

 Septiembre 03, 2025
La actriz Chloe Moretz se casa con su mujer tras siete años juntas

La actriz Chloe Moretz se casa con su mujer tras siete años juntas

 Septiembre 03, 2025
Cazzu acusa a Nodal de no darle permiso para viajar con su hija

Cazzu acusa a Nodal de no darle permiso para viajar con su hija

 Septiembre 03, 2025
¡Panameños bravos! Boletos anteriores eran más baratos

¡Panameños bravos! Boletos anteriores eran más baratos

 Septiembre 03, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Taxista asesina a su esposa. Boleta de protección no la salvó

Taxista asesina a su esposa. Boleta de protección no la salvó

Menor asesinado tras brutal riña en baile típico

Menor asesinado tras brutal riña en baile típico
Brutal Asesinato en Parita: Delincuentes matan comerciante

Brutal Asesinato en Parita: Delincuentes matan comerciante
Jubilados reciben fallo para pago de intereses del Cerpadem

Jubilados reciben fallo para pago de intereses del Cerpadem
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí