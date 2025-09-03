Jurado declara a Cardi B no responsable de agresión a exguardia

Un jurado de California determinó que la cantante Cardi B no es responsable de las acusaciones de agresión en una demanda civil presentada por una exguardia de seguridad.

Este caso se originó tras un incidente de 2018 que involucró a la demandante Emani Ellis, una exguardia de seguridad de edificio que demandó a la famosa por presunta agresión durante una interacción entre ambas mujeres en el pasillo de un consultorio médico donde Ellis trabajaba.

Cardi B estaba embarazada en ese momento y se dirigía a ver a su obstetra, negó las acusaciones. Ellis buscaba daños punitivos y de otro tipo, que incluían gastos médicos por un rasguño en su rostro.

Tras salir de la audiencia agradeció a sus abogados, a los jurados y a sus seguidores. Lamentó haberse perdido el primer día de clases de sus hijos debido al juicio, el cual criticó como resultado de una demanda “frívola”.

“No estoy ni siquiera jugando, aunque esté en mi lecho de muerte, lo juro por Dios que lo diré en mi lecho de muerte, no toqué a esa mujer. No toqué a esa chica. No puse mis manos sobre esa chica”, dijo.