Kanye aún no cree que Kim Kardashian lo dejó y quiere divorciarse

El rapero Kanye West ha decidido hacerse el que no sabe, pensar que todo es un simple rumir y aún piensa que tiene alguna esperanza de reconciliarse con Kim Kardashian.

LEE TAMBIÉN: Sech no le guarda rencor a los que lo menospreciaron y ahora está sumando

Publicidad

Según 'Hollywood Life', el polémico rapero confía aún en que su todavía mujer no vaya en serio con el divorcio y no cree que termine solicitándolo.

"Kanye conoce bien a Kim y sabe que ella no quiere esto", asegura una fuente cercana a West.

Resulta sorprendente que empresario confíe en que su todavía mujer no vaya a firmar el divorcio para finiquitar su matrimonio para siempre: "Kanye no cree que lo haga. Ve todo esto como un movimiento de ajedrez y por eso él aún no ha movido ficha. Parece que él no tiene planes de hacer nada y toda la familia está alucinando", confiesa la misma fuente.

Ambos famosos viven separado desde hace meses. Mientras él vive en su rancho en Wyoming solo con su equipo de asistentes, la presentadora reside en Los Ángeles, con sus 4 hijos.

Hace unas semanas salió a la luz que los trámites para dividir las propiedades y decidir la custodia de los niños ya están en manos de sus respectivos abogados y, según se sabe, entre la pareja no existe contacto alguno.

Y es que ya hace meses, que Kardashian presentó la demanda de divorcien un juzgado de Los Ángeles y que cuenta con Laura Wasser, una de las mejores abogadas de Hollywood.