Karen Chalmers califica de denigrante su mención en canción de Fox y Akim
La polémica en torno a la canción “El Falador”, interpretada por Mr. Fox y Akim, sigue escalando y ahora suma una nueva reacción que ha encendido el debate en el mundo del entretenimiento panameño.
Tras el comunicado oficial emitido por el Ministerio de la Mujer, en el que se cuestiona el contenido del tema por considerar que denigra y ejerce violencia simbólica contra mujeres del ámbito artístico, la reconocida presentadora Karen Chalmers se pronunció.
A través de un comentario público en redes sociales, Chalmers expresó su total respaldo al pronunciamiento institucional y manifestó sentirse personalmente afectada, luego de que su nombre fuera mencionado dentro del contexto de la canción. La comunicadora, con más de 30 años de trayectoria profesional, calificó la situación como dolorosa y carente de respeto.
“Como parte del mundo de profesionales que nos dedicamos al entretenimiento, me veo afectada personalmente en el tema musical que mencionan y me da mucha tristeza que, a pesar de haber sido muy responsable en mi actuar durante más de 30 años, sin ningún tipo de consideración y respeto, mencionen mi nombre en este contexto”, escribió la presentadora, dejando claro que el hecho va más allá de una simple crítica artística.
Karen también cuestionó la normalización de este tipo de contenidos y lanzó una reflexión que ha sido ampliamente replicada:
“¿Simplemente me lo tengo que aguantar por ser una figura pública? Es un acto denigrante hacia mí como mujer, ser humano y profesional”, asegura la presentadora de Tu Mañana.