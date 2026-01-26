Muere Gabriel Ernesto Garzón Lozano, la voz de Topo Gigio, a los 57 años

El mundo del doblaje está de luto tras darse a conocer la muerte de Gabriel Ernesto Garzón Lozano, actor de doblaje que hizo feliz a muchos niños y adultos por darle voz a Topo Gigio.

La noticia fue confirmada por el comediante Jorge Falcón a través de sus redes sociales. Tenía 57 años.

"Hoy perdí otro amigo y un gran arista. Dios te tenga en buen lugar y te cobije con su luz perpetua descansa en paz querido amigo @gabrielgarzonlozano3483", escribió en su cuenta de Instagram, en una publicación acompañada con una fotografía al lado del fallecido actor.

Hasta el momento, no se han dado a conocer muchos detalles, pero se conoce que Gabriel Ernesto Garzón Lozano se encontraba hospitalizado y se buscaban donadores de sangre.

Para inicios de diciembre de 2025, en redes sociales se dio a conocer que Gabriel Garzón requería donadores de sangre, por lo que se solicitaban voluntarios para ayudar.

“Urgen donadores para nuestro querido amigo Gabriel Garzón. Para los que no lo conocen, él fue la voz oficial de Topo Gigio en México y ahora necesita de nosotros. Por favor, si está en tu corazón regalar un poquito de tu sangre, te lo vamos a agradecer profundamente. Muchas gracias”, escribió en ese momento el actor Javier Herranz en su cuenta de Instagram.

Garzón fue un actor y titiritero mexicano, conocido por haber prestado voz al personaje de Topo Gigio en la serie animada del mismo nombre, desde 2020.

Además, se destacó en programas como El Espacio del Tío Gamboín y Una Sonrisa con Cepillín. También se destacó como locutor, escritor y productor de radio y televisión, llegando a participar en programas como La Casa de la Risa.