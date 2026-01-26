¡Dejen de inventar mentiras! Eenie Waller está viva y alejada de las redes

El fin de semana el nombre de Eennie Waller, mejor conocida como "Tetas pa' los manes" se volvió tendencia, debido a que varias cuentas y otros medios subieron la información de que había muerto, sin embargo, ninguno se tomó el tiempo para investigar si era cierto o no.

La versión que se difundió indicaba que estuvo involucrada en un supuesto accidente de tránsito en Estados Unidos, específicamente en Tucson, Arizona, pero esa era una información falsa.

Valeck Cuervo, luchador y entrenador profesional panameño, la contactó por ser una amistad cercana y ella le dijo que no tenía idea de dónde había salido esa mentira.

"Saludos en Panamá, acabó de hablar con Eennie y me molesta un poco la noticia, por el hecho que la tipa dejó de utilizar su teléfono un rato, salirse de las redes sociales, para preocuparse por su tranquilidad y paz, pero ya hay gente publicando que se murió", inició diciendo.

Agrega: "A menos que la tipa me acaba de respondido desde el más allá y me haya pegado mentiras, no se entiende las publicaciones. En Panamá deben dejar de estar poniendo noticias absurdas y falsas sobre una persona que a veces necesita paz y tranquilidad fuera de las redes".

Para demostrar que era cierto, Valeck mostró los mensajes que tuvo con ella.

"Yo no hice nada, no sé quién puso eso", respondió sorprendida Eennie.

"Jugar con la muerte ajena por likes es lo más bajo que se puede caer. Ni periodismo, ni error. Solo mentira y miseria humana. Cuando una cuenta miente sobre una muerte, ya dio todo lo que había que saber de ella", culminó diciendo Valeck.