Show - 26/1/26 - 11:47 AM

Arrestan al reguetonero Zion por manejar en fuego y un lío de secuestro

Según información preliminar de medios de ese país, una llamada al 9-1-1 alegando un secuestro movilizó a las autoridades a la detención de Félix Gerardo Ortiz Torres, nombre de pila el artista.

 

Por: Redacción / Web -

El cantante de música urbana, Zion, fue arrestado anoche por presuntamente conducir en estado de embriaguez, en Río Grande, Puerto Rico.

Detallan que el cantante fue detenido-junto a otras personas que viajaban en un segundo vehículo- mientras conducía un vehículo RAM 1500 negro por la Ruta 66 y se le realizó la prueba de alcohol, a la que habría arrojado .27%.

"Él es detenido inicialmente por una llamada que surge al distrito de Luquillo alegando un secuestro. Esa llamada describe los vehículos que fueron intervenidos y eventualmente a raíz de esa intervención surge el asunto del estado de embriaguez", reveló el medio Telemundo Puerto Rico, tras consulta al inspector Carlos Nazario, comandante del área de Fajardo.

"Es un alegado secuestro. Es una fémina. Ese alegado secuestro, si ocurrió o no ocurrió, va a ser determinado basado en las entrevistas que se realicen en el día de hoy", puntualizó.

