¡María vito sale y entra Rikiplops! Hay gritos, peleas y más drama

El Parking de Yen Video se puso candela anoche con la salida de María Vito y la entrada del influencer Rikiplops.

Como todos los domingos, se llevó a cabo la gala de eliminación de la tercera semana. Aunque el ambiente estuvo marcado por la incertidumbre, la atención se centró en las consecuencias de las salidas previas y las nuevas estrategias.

Tal como algunos habían especulado, se confirmó la entrada de Rikiplopss como el nuevo integrante del Parking. Su llegada fue anunciada como la gran sorpresa de la noche, destacando por su personalidad única y la promesa de generar contenido "bomba" sin libretos.

La jornada del domingo también incluyó una "Noche de Premios" para los participantes que siguen en competencia.

Tras la entrada de Rikiplopss y las eliminaciones, integrantes como Leydis han comenzado a implementar nuevas tácticas de convivencia y cambios de imagen para asegurar su permanencia.

El reality continúa su transmisión 24/7, manteniendo el foco en la integración del nuevo participante y las tensiones residuales de la semana pasada, como el conflicto entre Barceló y Yiyi.