Karen Chalmers se siente abatida y triste por la muerte de su perra

Cuando se tiene mascotas, en especial perros que han pasado con nosotros más de 10 años, tratamos de prepararnos para el día que les toque dejarnos por su vejez, pero aunque nos mentalizarnos, el dolor y la tristeza es inevitable.

Por esta tristeza está pasando la presentadora Karen Chalmers, quien tuvo que decirle adiós a una de sus perritas, su “Gorda bella”, y así lo dio a conocer en sus redes sociales.

Publicidad

“Hoy te digo adiós mi ‘gorda bella’, mi Pukita, mi divertida, loquita, y ya al final de tus días, mi callada compañía. Se supone que estaría preparada para este momento y en los últimos meses debatía en mi alma si debía dejarte ir, no ser egoísta y no perpetuar más tu ya apagada y triste existencia, pero era evidente que el brillo de tus ojos ya no estaba, que tus divertidos juegos no volverían y que mi Puka amada se había ido y quería descansar. Y no, no estaba preparada, me siento abatida y triste, porque te amo.”, detalló Karen en su post donde aparece su perrita en la foto.

Lo más doloroso para la presentadora de Tu Mañana, es que “su gorda bella” murió en sus brazos, y le reconforta que hasta su último suspiro su perra pudo sentir el amor que siempre le tuvo. “Te fuiste en mis brazos y solo espero que hayas podido sentir en esos últimos minutos, el gran amor y el eterno agradecimiento que te tengo por habernos hechos tan felices mientras fuiste parte de nuestra familia. Siempre vivirás en nuestros corazones! Descansa en paz!”, concluyó Chalmers tras despedirse de su mascota.

Contenido Premium: 0