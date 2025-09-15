Show - 15/9/25 - 12:00 AM

Karol G hace historia cantando ante el papa en el Vaticano

Karol G se convirtió en la primera artista de su país en presentarse ante el papa en la Plaza de San Pedro, durante el concierto internacional Grace for the World. El evento reunió a artistas de renombre mundial y envió un mensaje de unidad y fraternidad desde el corazón del cristianismo.

La paisa interpretó su éxito Mientras me curo del cora, luciendo un vestido negro largo adornado con diamantes, que destacó por su elegancia y sofisticación.

Usuarios en redes sociales comentaron que el diseño recordaba al que usó Adele en 2023, mientras admiraban su estilo moderno y respetuoso con la solemnidad del Vaticano.

La sorpresa de la velada llegó cuando Karol G regresó al escenario junto al tenor italiano Andrea Bocelli para interpretar Vivo per lei, fusionando su estilo urbano con la potencia lírica del artista internacional.

La colaboración fue ovacionada por el público presente, demostrando la versatilidad de la cantante y su capacidad de explorar nuevos géneros.

El concierto, producido por Jesse Collins Entertainment y dirigido artísticamente por Pharrell Williams, contó con la participación de John Legend, Jennifer Hudson, Angélique Kidjo y otros artistas internacionales. La velada buscó transmitir un mensaje de paz, fraternidad y esperanza, cerrando el Tercer Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana.

Karol G compartió su emoción en Instagram, describiendo el momento como “el más sublime de mi carrera” y agradeciendo a Pharrell, Andrea Bocelli y su equipo por la oportunidad.

