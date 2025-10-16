Karol G hace historia y debuta en el desfile de Victoria's Secret

La cantante colombiana Karol G ha protagonizado un momento histórico al convertirse en la primera artista latina en actuar y desfilar en el Victoria's Secret Fashion Show.

Este evento, celebrado en Nueva York, también marcó el regreso de legendarias modelos como Adriana Lima y Alessandra Ambrosio.

La colombiana deslumbró con un conjunto de encaje rojo con transparencias, manga larga y apliques de cristal. Tras su actuación, cumplió el sueño de lucir las emblemáticas alas de los ángeles de Victoria's Secret, unas imponentes alas rojas con plumas de tela y estampado jacquard que completaron su potente y sensual look.

El desfile también marcó el esperado regreso de algunas de las modelos más icónicas de Victoria's Secret. Adriana Lima volvió a la pasarela después de su ausencia desde 2018, mientras que Alessandra Ambrosio retomó las alas que había colgado en 2017.

También desfilaron otras supermodelos como Bella Hadid, Gigi Hadid —quien portó las alas más grandes de la noche—, Candice Swanepoel, Ashley Graham e Irina Shayk.

La pasarela tuvo a la medallista olímpica y a una actriz de la serie 'Euphoria', reflejando la intención de la marca de representar a mujeres de distintos ámbitos, no solo del mundo del modelaje.