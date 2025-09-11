Karol no podrá cantar 'Qlona' ni "Punto G' en el Vaticano

La cantante colombiana Karol G se presentará este sábado en el evento “Grace for the World”, mismo que se llevará a cabo en la Plaza de San Pedro del Vaticano, sin embargo, hay reglas que debe seguir y no puede cantar vulgaridades-

Dicho concierto se realizará en el marco del cierre del Tercer Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana y como parte de las celebraciones del Año Jubilar 2025.

El recital será dirigido artística y ejecutivamente por Pharrell Williams y el tenor Andrea Bocelli.

Además habrá estrellas internacionales invitadas como Karol G, Teddy Swims, Jelly Roll, BamBam y Angélique Kidjo.

Lo que ha llamado la atención es que al ser un evento católico, no podrá interpretar letras de sus canciones aborda abiertamente la sensualidad, el deseo y la intimidad, como lo son ‘Qlona’.

“No te voy a mentir, No paro ‘e imaginarme tu culo en tanga, Pónteme de espalda hasta que el sol salga"

Otro polémico tema que la cantante no podría interpretas es ‘Punto G’ el cual aborda de manera explícita el placer.

Y por supuesto, el polémico tema ‘+57′ el cual canta a dueto con J Balvin y Maluma.

Dicho tema fue acusado de sexualizar a los menores de edad en su momento, por lo que ofreció disculpas el año pasado.

¿Qué canción interpretará Karol G en el Vaticano?

En redes se especula que por estar Andrea Bocelli en el evento, podrían interpretar una nueva versión de la canción ‘Vivo por ella’.

Además, también se habla que interpretará el tema espiritual ‘Milagros’ el cual forma parte de un documental.