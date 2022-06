Kate se enfrasca con exparticipante de reality; hay demanda y revulú

La modelo panameña Kate Rodríguez quedó envuelta en una polémica, esto tras dar su posición respecto a un caso entre dos famosos que participaron junto a ella en el programa El Hotel de los Famoso en Argentina.

Al parecer este revulú se dio desde días atrás cuando se informó uno de los exparticipantes llamado Leo García sería denunciado por Martín Salwe (otro competidor), por las declaraciones que dio en su momento en el que lo tildó de violador y muchas cosas más. Esta pelea se dio dentro y aunque parecía show ahora el afectado asegura que lo tratará con sus abogados.

“A mí me parece todo de un payaso. El abogado de canje que tiene lo conozco de Esperanto. Me parece una payasada y ojalá que le haga juicio así la Justicia le exige a la producción que presente las agresiones homofóbicas que tuviste con Leo, papi”, comenzó opinando la modelo.

Según se conoción, la panameña le dijo a Salwe que se callara y afirmó que pronto se conocerá que tipo de persona es en realidad: “Cállese la boca que usted está hasta acá de lo que ya sabe. No hable. Baje perfil o consígase un abogado pago, al menos. Así nos vamos a enterar quién tu eres”.

“Martín es un idiota, pero fue un idiota desde antes de entrar al reality. Va a seguir siendo idiota y no hay solución. Ya demostró todo lo cruel que podía ser una persona entonces no hay reparo. A mí no me interesa tener ningún tipo de conversación, ni trabajar con él. Me parece desagradable como persona. Martín, sos un idiota y si me quieres llevar a la Justicia por eso, no te consigas un abogado por canje, conseguiste uno real porque yo voy a ir con todo. Uno en la ley tiene que demostrar un montón de cosas y él es un idiota, homofóbico, marchirulo y hay pruebas de eso hay foto, hay video”, sentenció.

Recalca: “Todo el tiempo en las redes sociales la tratan de bullinera a Emily”, comentó una de las panelistas de Mañanísima, a lo que Kate contestó: “Porque es bullinera; hay dos tipos de actores en el bullying, está el que hace el bullying y después están los aplaudidores, que para mí ellos son peor todavía”.

El tema ha dado mucho que hablar en Argentina, recordemos que Kate participó de este proyecto y tuvo sus roces con Salwe, sin embargo, fue eliminada al poco tiempo. Los que siguieron participando tuviero sus peleas y ahora todo es un revulú en medios de ese país.

