Kathy Phillips se recupera de la COVID-19

Kathy Phillips no pudo pasar agachada, se contagio con el coronavirus, así lo dio a conocer en su cuenta de Instagram, mediante un live que hizo junto a su esposo y DJ Flecha, en el que hablaron de los cambios que tuvieron que implementar en el “Parking”.

Detalló que tuvo que requerir atención hospitalaria tras su contagio, y no había hablado de ello porque para ella los temas de salud son muy delicados.

“Yo no había hecho esto público porque para mi los temas de salud son muy delicados y uno no tiene ni mente para hablar de esto cuando uno está enfocado en su salud, lamentablemente esta semanas que pasaron tuvimos en casa, yo si tuve que recibir atención hospitalaria y todo, pero esto nos ha llevado a enfocar el ‘Parking’ en lo mejor para ustedes como audiencia y lo mejor, incluso, para nuestros invitados porque la realidad del caso es que no podemos ser indiferentes con lo que está pasando en el país, la situación de salud es realmente delicada, Liam tuvo COVID, yo tuve COVID...”, expresó Kathy, añadiendo que su esposo no se contagió.

Manifestó que quedó con algunas secuelas, pero ya reincorporada, junto a su equipo de trabajo, busca la mejor manera para seguir llevando la diversión a sus seguidores que creyeron en su proyecto desde el primer día.

Por las medidas y el nuevo horario del toque de queda, el “Parking”, desde este sábado será pregrabado, según comentó DJ Luiggi. “Para no estar en esa zozobra y corredera, como personas responsables decidimos hacer el ‘Parking’ pregrabado, ya no vamos a estar en vivo... pero solo va hacer momentáneo, vamos a esperar la manera de volver hacer en vivo y poder llevar a ustedes esa interacción...”, detalló.