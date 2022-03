Katie Caicedo aclara que no tiene OnlyFans

La exmiss Katie Caicedo salió a denunciar una cuenta que se hace pasar por ella y aclaró que ella no tiene OnlyFans.

Mediante sus historias de Instagram, la modelo manifestó que han tomado sus fotos para venderlas.

Publicidad

Caicedo se une al grupo de famosos del patio que han sido víctimas de robo de identidad.

PUEDES VER: Seguirá trabajando para callar bocas

"Esto es falso, ¿qué hacen siguiendo esta página? Ayer lo dije y hoy lo repito otra vez, es una persona haciéndose pasar por mí. Utilizando mis fotos para venderlas, yo qué sé... no tengo otra cuenta que no sea naicaicedo, katienairobi y obvio que no tengo OnlyFans", expresó Katie.

Por otro lado, dijo que la cuenta en mención la tiene bloqueada por lo que no puede denunciar.

Ella representó a Panamá en el Miss Grand International.

Contenido Premium: 0