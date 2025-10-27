Katy Perry confirma que es la nueva mujer del exministro Justin Trudeau

Luego de semanas de rumores y gestos que alimentaban las especulaciones, la cantante Katy Perry y el exprimer ministro de Canadá Justin Trudeau decidieron dejar atrás el misterio y confirmaron su relación.

Según informó TMZ, la pareja fue vista saliendo del legendario cabaret Crazy Horse, tomados de la mano, sonrientes y visiblemente relajados. Perry, con un vestido rojo de tirantes, irradiaba su estilo característico; Trudeau, en cambio, apostó por la elegancia sobria de un conjunto negro.

El momento más comentado fue cuando un fan le entregó dos rosas rojas a la cantante mientras el público improvisaba un 'Happy Birthday'.

Ella respondió con una sonrisa cómplice y un gesto cariñoso hacia Trudeau, confirmando sin palabras lo que desde hacía meses se sospechaba.

Dicha velada coincidió con la reciente presentación de Katy Perry en París, parte de su gira 'The Lifetimes Tour', que encendió el Accor Arena el viernes 24 de octubre.

Después del concierto y la romántica noche en la capital francesa, la artista continuará su recorrido por Europa, con presentaciones en Budapest, Barcelona (9 de noviembre) y Madrid (11 de noviembre).