Kemzo, nominado en los Latin Grammys y Premios Juventud

Un panameño que lleva con orgullo la bandera panameña es Carlos Domínguez, productor musical conocido como kemzo, quien está nominado en los Latin Grammys y también en los Premios Juventud.

“Estoy muy contento de decirles que estamos nominado en los Grammys con el tema ‘Bogotá’ de Andrés Cepeda y el disco ‘Y ahora qué’ de Alejandro Sanz”, reveló el artista.

Kemzo afirmó que está bendecido, porque no solo compite por un Latin Grammys, también está nominado en los Premios Juventud con cuatro de sus producciones.

“Este panameño también está en los Premios Juventud, que serán por primera vez en mi país, en cuatro canciones, cuatro nominaciones”, detalla el Kraken, como también es conocido el productor.

En los Premios Juventud, Kemzo compite con las canciones: “Qué será de mi ex” de Grupo La Adictiva; álbum “Muévanse“ de Marc Anthony; “Tamos bien”, Pitbull y Enrique Iglesia; y “En Privado” de Xavi y Manuel Turizo.

“Estamos bendecidos mi gente y agradecido, vamos a seguir rompiendo llevando la bandera donde se tiene que llevar”, puntualizó Carlos Domínguez.