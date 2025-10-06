Kenia Soto, química, guitarrista y compositora

Su nombre es sinónimo de letras, principalmente al amor, donde sus historias son reflejadas en base a experiencias del diario vivir de muchas personas, una que otra experiencia propia, pero siempre enfocada en lo sentimental.

Ella es Kenia Soto, una compositora nacida en la ciudad capital, con raíces veragüense, pero con residencia en Panamá Oeste.

Sus inicios fueron como guitarrista en los salmos de las misas, luego con colaboración de su padre llega a las tardes de las cantaderas, se anima y compone su primer tema que fue para Inocente Sanjur, titulado “Por qué has cambiado”, quien la tocó en bailes, pero no fue grabada.

“Reincidente en mi cama” y “En tu cama para qué” con Osvaldo Ayala le abrieron ese camino en la composición; luego vino “Bendito amor”, “Refugiado en otros brazos”, “Dicen” y “El camino del amor” que fueron todos unos éxitos.

Kenia recuerda que, en una ocasión, Manuel “Nenito” Vargas en conversación le dijo que componía para otros, lo que la animó y con la idea de una de sus hermanas, hizo la letra de “Amor Campesino”, un éxito grabado por los Plumas Negras.

Con mucha sencillez, Kenia destaca que además de guitarrista y compositora es Licenciada en Química con estudios de Docencia Superior, considera su mayor éxito, no han sido los temas compuestos, sino “aceptar a Jesús como mi salvador”.

“Varios artistas me han rechazo temas, pero siempre resulta para mejor. Entiendo que los músicos tienen sus motivos y eso se entiende”, asegura la compositora, sin ningún tipo de molestia.

Composición favorita

Todos sus temas le llegan al corazón, pero no dudó un segundo que de esas 21 canciones que llevan su letra y sello personal, la preferida es “Volví a mi pueblo”, grabada por Nenito Vargas y los Plumas Negras, la cual narra la historia de superación de sus padres que emigraron muy jóvenes de su natal Veraguas en busca de un mejor futuro para sus hijos en ciudad capital.

“Mi familia, (hermanas y padres) siempre me han apoyado, al igual que mi esposo Alfredo, en cuanto a las composiciones, dándome su visto bueno e ideas para algunas letras, por ejemplo, “Amor campesino, fue idea de una de mis hermanas”, precisa.

Su último tema, recién grabado por los Plumas Negras “no me celes tanto”, fue escrito a idea de su esposo, quien le pidió hiciera un tema basado en ello.

A pesar de sus raíces C9, Kenia no tiene ningún tema que le haya grabado, uno de los máximos exponentes de la música típica de esta provincia, como es Vladimir Atencio, a lo que destaca que “he intentado, pero aún no se ha dado la oportunidad”.