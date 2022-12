La actriz Amber Heard pide otro juicio contra Johnny Depp

El protagonista de la saga "Piratas del Caribe" (Pirates of the Caribbean) acusó a Heard de difamarlo en un artículo de opinión de 2018 que escribió para el The Washington Post.

La actriz Amber Heard pide otro juicio contra Johnny Depp ETIQUETAS:

Amber Heard

Johnny Depp

Famosos

artistas

Hollywood

demanda Por: Los Ángeles / EFE - Miércoles 07 de diciembre de 2022 09:30 AM