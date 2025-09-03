Show - 03/9/25 - 09:48 AM

La actriz Chloe Moretz se casa con su mujer tras siete años juntas

Moretz es famosa por las cintas de Kick-Ass, La Quinta Ola, Buenos vecinos 2, Sombras tenebrosas, entre otras historias.

 

La famosa actriz Chloë Grace Moretz y la modelo y fotógrafa Kate Harrison se casaron en una ceremonia privada.

La pareja comenzó a salir en 2018 y se informó que en las nupcias ambas lucieron vestidos de Nicolas Ghesquière para Louis Vuitton, Moretz en azul cielo y Harrison en blanco tradicional.

Moretz compartió la información en Instagram, y Vogue había seguido su viaje de moda durante las pruebas en París para sus atuendos. Moretz, embajadora de Louis Vuitton, agradeció a Ghesquière y a la casa de moda mientras mostraba sus trajes de diseñador:

Gracias no es suficiente, pero, gracias. Tu visión hizo que nuestro día fuera aún más significativo. x”, dijo.

La actriz de Hollywood lució guantes largos azules y un velo a juego con su atuendo que presentaba tirantes finos y un volante en el corpiño. Por su parte el traje de Harrison incluía un poco de brillo con bordados fluidos por todo el vestido. Llevaba un velo de malla alrededor de su rostro que se extendía largo por la parte trasera.

Ambas confirmaron su compromiso en Año Nuevo mostrando sus anillos de diamantes.

