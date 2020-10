La actriz Consuelo Duval pensó que moriría tras contagiarse de Covid19

La actriz Consuelo Duval, recordada por su papel de "Federica" en la serie "Familia Peluche", confesó que está agradecida con Dios por estar viva, esto tras superar el Covid19 que se alojó en su cerebro y le provocó alucinaciones.

Duval mencionó a los medios de comunicación, que la idea de la muerte sí le cruzó por la mente, lo que afortunadamente no ocurrió.

“Lo llegué a pensar y dije ‘qué bonita vida tuve'. O sea si ya es mi tiempo, qué bonita vida tuve, qué bonito lo que logré, qué bonito que mis hijos tuvieron una madre que los sacó adelante y si ya es mi momento, lo hice bien”, confesó con el semblante sereno ante el cuestionamiento.

“Se me alojó en el cerebro, entonces en las noches tenía como luces estroboscópicas cuando cerraba y abría los ojos. Lo único que me acuerdo es que en una de las noches me abracé a mí y dije ‘vamos a salir de ésta’. Hasta me dan ganas de llorar, pero sí dije ‘voy a salir de ésta’”, recalcó.

Tras contar su relato, le dijo a todas las personas que no dejen de usar el tapabocas, pues la enfermedad es muy engañosa y no le da oportunidades a nadie.