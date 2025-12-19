Tunas de Natá no saldrán al carnaval en 2026 por lío con el alcalde

Las juntas de carnavales de Calle Abajo y Calle Arriba de Natá, anunciaron que no participarán en las fiestas del 2026 tras denunciar problemas con el actual alcalde de la zona.

"Por medio de este comunicado, hacemos del conocimiento público nuestra decisión de no participar con tunas ni reinas en los próximos Carnavales de 2026", iniciaron diciendo.

Agregan: "Esta es una decisión que hemos tomado con mucho pesar, debido a la postura que ha adoptado el Sr. Alcalde del Distrito de Natá. El Alcalde ha echado a un lado a ambas tunas, quitándonos lo que por tradición nos compete: la organización y ejecución del carnaval en nuestro corregimiento y que por tradición el recibimiento del año nuevo con culecos".

Afirman que esta acción se debe a supuestas negociaciones con personas foráneas y del patio que solo buscan lucrar sus bolsillos y no les interesa el bienestar colectivo de nuestras tradiciones. "La falta de consideración hacia los enormes gastos en que ambas tunas incurrimos anualmente para poder llevar a cabo un carnaval de altura, es inaceptable", remarcan.

"A la fecha de redacción de este comunicado, el Sr. Alcalde aún no nos ha brindado una fecha para reunirnos, a pesar de las múltiples solicitudes realizadas. Lamentamos profundamente esta decisión, la cual es una consecuencia directa de no contar con el apoyo, ni la consideración de la Alcaldía para poder llevar a cabo el Carnaval 2026 como nuestra comunidad lo merece", puntualizaron.