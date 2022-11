La "Bichota", Rosalía y Drexler se roban el show en los Latin Grammy

Una publicación compartida de The Latin Recording Academy (@latingrammys)



No obstante, la gala también estuvo marcada por la ausencia de grandes figuras, especialmente la de Bad Bunny, el artista más nominado de la noche, aspirante a diez gramófonos de los cuales solo se llevó dos, así como el español C. Tangana, quien no estuvo presente para recibir los dos Grammy correspondientes de su canción "Tocarte" junto a Drexler.

Entre los números musicales destacados de la gala estuvieron la presentación de Aguilera con Nodal del tema "Cuando me de la gana", la presentación del puertorriqueño Rauw Alejandro quien deleitó con su baile a sus colegas, así como la dramática presentación del cantante de bachata Romeo Santos.

La presencia femenina en la música se sintió con Karol G, Rosalía, Ángela Aguilar y Anitta, quienes inundaron el escenario con presentaciones individuales llenas de fuerza femenina, sensualidad y baile.

Karol subió la temperatura del ambiente al cantar "Gatúbela" y "Provenza", mientras que Rosalía presentó "Hentai" transformada con el pelo corto y en color negro.

Anitta, además de hacer de conductora del evento, cantó en vivo el tema viral "Envolver", en donde realizó su famoso paso de reguetón, mientras que Ángela Aguilar impactó con un traje azul de lentejuelas inspirado en Elvis Presley, pero mexicanizado con motivos charros.

Mientras que artistas de habla no hispana también acompañaron la celebración latina, como el estadounidense John Legend, quien estuvo junto a Sebastián Yatra en el escenario cantando "Tacones rojos", y la leyenda británica Elvis Costello quien deleitó a los presentes junto a Jorge Drexler para cantar "Tocarte".

Además, no se hicieron esperar las demostraciones de amor entre los artistas, como lo fue el caso de Christian Nodal quien se presentó a la gala acompañado de Cazzu, su actual pareja, y a quien dedicó unas palabras de agradecimiento cuando subió al escenario a recibir un gramófono.

Igualmente, Rosalía y Rauw Alejandro enamoraron a los asistentes en dos ocasiones, primero cuando la catalana se acercó al puertorriqueño en su presentación para bailarle "Despechá" y después, cuando le agradeció a su "baby" desde el escenario el apoyo que le dio para realizar "Motomami".