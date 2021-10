La botó de ‘home run’ con Parking Histórico

Ovación, y de pie, recibió Diego De Obaldía en las redes sociales después de presentar su proyecto Parking Histórico, una serie que presentará todos los martes en Telemetro contando la historia de Panamá, pero de una manera más jovial y moderna, para llegarle a los jóvenes que desconocen cómo es la historia de nuestro país.

Según Diego, serán siete martes más que tendrá Parking Histórico para narrar la historia de la separación de Panamá de Colombia. “El segundo capítulo estará mucho mejor, empieza a moverse más la intriga, y lo que me gusta es que creo que los pela’os pudieron ver que nuestra historia no es una historia de fechas, ni de tratados ni de viejitos, sino más bien es algo muy rico en contenido, es mi historia favorita me he leído infinidades de libros, he visto documentales, porque realmente es una historia apasionante”, detalló Diego tras ver el gran apoyo que le han dado a la serie.

Publicidad

El actor y también presentador agradeció al publico televidente y cibernautas en las redes por todavía ayer Parking Histórico estaba de tendencia, lo que paras él es positivo y lo llena de orgullo. “Nunca me imaginé este resultado… Menos en TV abierta. Estoy extasiado, feliz y orgulloso de mi maravillosísimo equipo de @parkinghistorico Nos vemos el próximo martes a las 8pm en @telemetro. Prohibido Chifear”, expresó Diego en sus redes, donde también agradeció por cada uno de los comentarios que le dejaron. “Comentarios que llegan a lo más profundo del corazón. Gracias por dejarnos contarte nuestra historia mientras parkeamos, como hace tanto no lo hacíamos”.