'La Chilindrina' reaparece tras los fuertes problemas de salud

La aparición se da luego de que fuera hospitalizada en medio de una gira de trabajo en Perú.

 

La conocida María Antonieta de las Nieves, recordada por haber interpretado a 'La Chilindrina’, reapareció públicamente tras los fuertes problemas de salud que enfrentó semanas atrás.

En un video compartido en redes, ella envía un saludo especial al pueblo mexicano por el Grito de Independencia de México.

“Que no falten los antojitos, la música y la alegría porque somos un país lleno de tradiciones hermosas que hay que celebrar con orgullo y mucha, mucha diversión. Un abrazo enorme a todos mis amigos y seguidores, ¡disfruten esta noche mexicana con su familia!”, dijo.

“Gracias a todos los que se han preocupado por mi salud. Durante la gira en Perú tuve una fuerte deshidratación que me bajó el sodio, pero ya estoy en mi casa descansando y todo está bien, gracias a Dios”, recalcó.

Aunque se dijo que fue ingresada a un hospital por un aparente ataque de ansiedad, la famosa dijo que todo se debió a una fuerte deshidratación que le bajó sus niveles de sodio, lo que provocó su hospitalización.

