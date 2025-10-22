¡La Tigresa del Oriente lanza su propia versión de “Thriller”!

La polémica Tigresa del Oriente rugió de nuevo y decidió adelantarse a las celebraciones de Halloween al más puro estilo de Michael Jackson.

La cantante peruana, conocida por su extravagancia y carisma, estrenó su propia versión del legendario tema “Thriller”, algo que ha causado un revuelo en redes sociales.

En su cuenta oficial de Instagram, Judith Bustos —como se llama realmente la Tigresa— compartió un fragmento del video donde aparece convertida en una zombie diva, interpretando el clásico de Jackson en español.

Aunque parezca relajo el tema, le metió producción, sin embargo, los disfraces se quedaron algo cortos para el video.

El video se volvió viral, ganando miles de likes, comentarios y aplausos de sus seguidores que celebran, una vez más, su capacidad para hacer este tipo de cosas a los 79 años.