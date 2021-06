La Wachi lanza ‘Golpe Pandemia: Mi queja en educación es para todos’

La profesora más querida de Panamá, Teresa Argüelles, conocida como La Wachi, está muy feliz de que por fin salió su segundo tema, “Golpe Pandemia”, donde alza su voz para exigir un cambio en la educación.

El viernes, La Wachi lanzó oficialmente su tema, donde expresó su queja contra el Gobierno y todo aquel que está involucrado en el tema educativo.

Publicidad

“Es la vivencia que tuve y mis colegas, con esto de la virtualidad, pero es un mensaje a los padres, los estudiantes, y todo aquel que está en este barco... uno tiene que estudiar para uno”, expresó la docente.

Manifestó que a pesar de no tener una excelente voz “No seré Karol G”, ella se arriesga por el bien de sus queridos muchachos.

“Esta es mi manera de decir las cosas, aunque no tengo voz, pero yo me arriesgo... estoy loca, pero por mis muchachos, por la educación y porque el país cambie... todos los días hago un cambio, y por eso ahora canto”, dijo.

“Y padres e hijos en las casas, bien cabreados están, nos sabían lo duro que era en la casa estudiar... con la virtualidad muchos están jodidos, la señal se congela, se cae y te saca, los megas se terminan para rematar, y también la luz se te va”, dice parte de la canción.

Añadió: “Mi queja en educación es para todos, no solo para el Gobierno... esa queja es contra los padres que no ponen pilas, y no ponen a sus hijos a estudiar... pensaban que siempre íbamos a estar ahí”.