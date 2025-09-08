Lamine Yamal perdió su pasaporte, pero sigue amando a Nicki Nicole

El futbolista del Barcelona Lamine Yamal fue nuevamente figura en un partido, en este caso, con la Selección de España al vencer 6 a 0 a Turquía por la segunda jornada del Grupo E de las Eliminatorias de la UEFA para la Copa del Mundo de la FIFA, sin embargo, posterior a esto le pasó un chasco.

Tras la algarabía por la victoria sobe el elenco turco bajó abruptamente del autobús que lo transportaba al darse cuenta que no tenía entre sus pertenencias su pasaporte, documento indispensable que debía portar para su regreso a la Península Ibérica.

Medios turcos captaron el instante en el que el delantero buscó desesperadamente en su maleta su identificación, pues sin ella no podría haber volado. Incluso, el reporte indica que se retiró del Konya Büyükşehir Arena sin dar con el objetivo de la búsqueda.

Posteriormente se solucionó el problema (aún sin precisiones, pero la opción más viable es que la RFEF haya intervenido con la embajada española para que solucionara la falta de su pasaporte), puesto que Nico Williams en redes sociales publicó una filmación junto a Lamine Yamal dentro de la aeronave que los llevó de regreso a la capital española.

Además de eso, también se menciona a Nicki Nicole, pues en dicho video difundido por Nico Williams se pudo ver que en el celular de Yamal tiene de fondo una imagen de la cantante, lo que da pies a que no hayan terminado su relación.

"¿Por qué sonríes bro? ¿Por qué sonríes al móvil hermano?", comenta Nico Williams mientras Lamine Yamal muestra en la pantalla de su teléfono una foto abrazado a una chica.

"Mi chaval está in love ("enamorado)", dijo Williams en su 'stories' de Instagram.