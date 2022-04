Lanza "Abrázame", tema de Julio Iglesias que inspiró su carrera

La panameña Erika Ender, coautora de "Despacito", celebra treinta años de trayectoria artística con el nuevo sencillo "Abrázame", un clásico de Julio Iglesias que no solo la enamoró desde niña, sino que influyó en su carrera como compositora y cantante, según dice en entrevista con Efe.

Ender cuenta que a los 2 o 3 años de edad vivía enamorada del cantante español y quería besarlo cada que aparecía en la pantalla.



"Estaba embelesada por el sentimiento, por la calidad musical y la calidad interpretativa, y eso es lo que intento hacer ahora, hacerle honor a lo que esta canción me hizo sentir cuando yo era chica", indica.



A sus 47 años, la prolífica compositora dice que busca "honrar el sentimiento de esa niña" que escuchó tanto "Abrázame", que su padre escondió el acetato porque ya lo había rayado de tanto uso.



La canción, la primera que interpreta que no es de su autoría, está hecha al estilo "Big band" y viene acompañada de un video recreado en los años cincuenta.



Explica con entusiasmo que fue grabada con la Orquesta Filarmónica de San Petesburgo y que es el primer tema que lanza de la cara B de su álbum digital MP3-45, que honra "las canciones que siento que me esculpieron y me volvieron compositora y artista".



"Es un giro radical en mi carrera (...) para hacer un homenaje a esos sueños de cuando era chiquita y veía a las divas de Hollywood (...), con las canciones de los artistas que me marcaron", enfatiza.



Es además un álbum muy familiar, que refleja los gustos de su familia multicultural.



Recuerda que su padre le decía sobre artistas de la talla de Iglesias, Armando Manzanero y Rudy Pérez: "Estos son los que hacen la magia, estos son los que escriben el mensaje para que el artista pueda brillar en el escenario".



Esa fue la inspiración que la llevó a tener cuidado en "cada frase" que escribe y a convertirse también en una "traductora de sentimientos".



Con "Abrázame", Ender además estrenará este miércoles una nueva apariencia personal sin su rizada cabellera que la ha distinguido durante su trayectoria.



DEL URBANO AL REGIONAL MEXICANO

La compositora de grandes artistas de la música urbana, salsa, pop, rock y regional mexicano, entre muchos otros ritmos, agradece la gran diversidad cultural a la que estuvo "expuesta" desde niña que la encarriló en una experiencia musical sin límites.

"Yo no tengo un género al que persigo, yo persigo el mensaje que está dentro de cualquier género", explica Ender, quien ha compuesto temas para Marc Anthony, Chiquis, Gloria Trevi, Prince Royce y Chayanne, entre muchos otros intérpretes de la música latina.

"Mi género es la música", enfatiza esta panameña que creció en una familia con abuelos de origen europeo y chino, padre estadounidense y madre brasileña.

"En la casa se hablaban tres idiomas, eso hizo que yo escuchara tanta música de tantos sitios", indica Ender.

Agrega que la parte A del álbum presenta a la cantante actual, mientras que el B es un homenaje a su crianza, con canciones en inglés, portugués y español como "When I Fall In Love", de Nat King Cole, que es un "referente" de su padre estadounidense, o "Só Louco", de la brasileña Gal Costa, que de niña la reconfortó por su melena "alborotada" parecida a la suya.



"Me trataba como de reflejar en ella para sentirme como que yo estaba bien", dice Ender sobre el "bullying" que vivió en la escuela por su abundante cabellera.



"DESPACITO", IRREPETIBLE

Por otro lado, sobre el tema "Despacito", ganador del Grammy Latino en el 2017 a la mejor canción del año, la panameña asegura que "no es repetible" y que definitivamente no tiene interés en superarlo.



"Yo no veo la vida así, los seres humanos siempre estamos buscando la quinta pata al gato, hay cosas que son bendiciones de la vida que no son repetibles con tanta facilidad", agrega.



Mi reto es "superarme a mí misma como persona y como profesional", indica al señalar que actualmente está incursionando en los mercados de Australia y Asia.



Añade que una canción como esa surge como una alineación de planetas que ocurre una vez en años y que sería "frustrante" querer hacerla regularmente "porque no es normal, uno estaría frustrado todo el tiempo".



Además, señala que este éxito del pop latino, interpretado por Luis Fonsi y Daddy Yankee, ya cumplió con su propósito.



"El éxito más grande que pudo traer 'Despacito' fue abrir el español cantado al mundo entero", enfatiza.



Recuerda que Gloria y Emilio Estefan abrieron las puertas de la música latina haciendo el "crossover" para llevar la música latina a un público más amplio.



"Pero tenían que cantar en inglés para que el mundo los escuchara", aclara.



En ese sentido dice que "Despacito" continuó en ese camino y que ahora el español es aceptado en el "mainstream".



Esta vez "el crossover llegó en español, y ver que eso tumbó una puerta y que permite que el mundo entero hoy también escuche el idioma español cantado, creo que es la mayor bendición que nos pudo traer 'Despacito'".

