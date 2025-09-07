¿Las comprarías? Figuras del Yeyo causan sensación y ronchas

El cantante Yemil es tendencia nuevamente, pero ahora por los nuevos coleccionables que están circulando del artista en varias posiciones.

Los artículos hechos con inteligencia artificial muestran al famoso de varias fotos que transformaron en figuras de acción realistas, con todo el estilo de un juguete de colección.

Aunque parece ser una simple muestra de un producto que podría venderse, fueron publicadas por el artista y algunos afirman que la comprarían, sin embargo, otros no les gustó y solo sus exmujeres lo comprarían, dijeron en tono de burla.

En las últimas semanas el artista ha estado más activo, esto tras disculparse con las mujeres, pedir que no sigan su camino, anunciar eventos y ahora mostrar estos artículos.