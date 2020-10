Las Estefan revelan sus más íntimos secretos

Las mujeres de la familia Estefan, Gloria, Lili y Emily, "no se guardaron nada", en su primer programa juntas "Red Table Talk: The Estefans", que se estrena a nivel mundial este miércoles en Facebook Watch, la plataforma de streaming de la red social de Mark Zuckeberg.

"Cuando aceptamos hacer este programa decidimos que íbamos a ser auténticas y que íbamos a seguir con el espíritu de 'Red Table Talk', de no llevar a esa mesa roja ningún tipo de prevención o secretismo. Hablamos de temas y hubo confesiones que ninguna nos esperábamos", dijo a Efe Emily Estefan, la hija menor de Gloria y Emilio Estefan.

"Le hemos dedicado un espacio a mi sexualidad - Emily reveló en 2017 que mantiene una relación con su novia Gemeny Hernández -, al divorcio de Lili, a las crisis familiares, y muchos otros temas como el duelo, la pandemia, el racismo y muchos más", indicó.

Gloria Estefan, quien es la productora ejecutiva de la producción, señaló: "expresamos nuestro punto de vista y contamos nuestras experiencias sin límites".

"Terminé diciendo cosas sobre mi familia, la muerte de mi madre y hasta mi divorcio que no esperaba, pero las cosas fueron fluyendo", dijo por su parte Lili.

La conductora de "El Gordo y La Flaca" de la cadena Univisión pasó por una separación muy pública del empresario Lorenzo Luaces, después de que sufrió un intento de chantaje por parte de una publicación que tenía fotos de su actual exesposo en actitud comprometedora con otra mujer.

"Red Table Talk: The Estefans" también incluye conversaciones con invitados especiales como las actrices Kate del Castillo y Michelle Rodríguez, la madre de la soldado asesinada en Estados Unidos Vanessa Guillén, el esposo de una latina víctima de COVID-19 y muchos expertos, pues "cuando hablamos de un tema queremos dar la información adecuada", explicó.

Esto no significa que se hayan tratado desde un punto de vista "noticioso, pues no hay forma de que uno no quede con el corazón roto o con el corazón lleno cuando comparte con personas que han tenido experiencias transformadoras", subrayó.

El programa, el primero con latinos en Facebook Watch, es una producción de Westbrook Studios, la empresa del artista Will Smith y su esposa Jada Pinkett-Smith, que lanzó la primera "Red Table Talk".