Le dan el último adiós a Japanese

Familiares, amigos y colegas del género urbano se reunieron en el Parque Urracá para despedir a Japa

 

El Parque Urracá se vistió de blanco para rendirle homenaje y darle el último adiós a Leavitt Eduard Zambrano, mejor conocido como Japanese.

Familiares, entre ellos sus hijos, amigos, colegas del género urbano, productores que en algún momento trabajaron con Japa y conocidos, se dieron cita al último encuentro, un encuentro en el que la nostalgia y los recuerdos fueron los protagonista, mientras su cuerpo inerte yacía dentro del ataúd blanco.

Su repertorio musical sonó, para recordar las canciones que fueron coreadas y que seguirán sonando en cada evento, barrio o parking.

