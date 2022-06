Le roban en el Pride Panamá mientras cantaba

A Brithany Ryce le quedó el corazón hinchado de la emoción tras su presentación en el Gay Pride, pero a la vez partido a la mitad al percatarse de que le robaron.

Mientras la nueva artista deleitaba al público con su tema “Corazón de acero”, alguna “rata de dos patas”, como dice Paquita en su canción, se le llevó sus pertenencias, las cuales, según detalló, tuvo que dejar escondidas debajo de la tarima.

“Ayer (sábado) me robaron. Antes de subir al escenario tuve que dejar todas mis cosas abajo escondidas y, pues, cuando terminé de cantar, no tenía mi cartera donde tenía todos mis documentos, mis pertenencias personales, casi 600 dólares en material en una cartera, porque nunca me gusta tener efectivo. Da rabia porque volver a sacar todo eso cuesta, y con lo que uno trabaja cada día y la vida que no está barata", detalló la bailarina.

A pesar del mal rato, tiene la satisfacción de que brilló, y para ella escuchar cómo coreaban su canción, no tiene precio, por ello expresó que va por más cosas lindas, por más éxito y esto implica trabajar fuerte.

