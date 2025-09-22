Le tiran bala al dueño de la "casita" por demandar a Bad Bunny

Autoridades policiales de Puerto Rico investigan un tiroteo ocurrido en "La Casita", una estructura que se ha vuelto un ícono en la gira del cantante puertorriqueño Bad Bunny

Según se informó, el dueño de la casa, un hombre de 84 años, había demandado recientemente al cantante por el uso indebido del modelo de su residencia.

La publicación incluyó un informe sobre la situación, en el que se destaca que el hombre percibió ofensas desde un vehículo mientras se efectuaban disparos.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre indicó que, mientras se encontraba en su residencia, escuchó que desde un vehículo en movimiento por la carretera 925 alguien gritó palabras ofensivas y realizó tres disparos.

Un segundo incidente se dio cuando desde otro vehículo que transitaba por la carretera PR-3, un individuo gritó en varias ocasiones el nombre de un artista urbano, seguido nuevamente por expresiones ofensivas, se mencionó en el documento.

El caso fue remitido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC), y una de las agentes recogió los casquillos como parte de la recolección y documentación de evidencia, además de tomar fotografías en la escena como parte del proceso investigativo.

Cabe recordar que hace algunos días se dio a conocer que este hombre de 84 años demandó a Bad Bunny por la utilización del diseño de su casa más allá del acuerdo que mantenían.

Según el adulto mayor, el equipo del cantante replicó su casa con fines comerciales sin su consentimiento, lo que lo llevó al Tribunal de Primera Instancia de San Juan para presentar la debida demanda.