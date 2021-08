Le volvió a dar COVID-19

La actriz y locutora Elizabeth Jipsion, conocida como la Novelera, está otra vez en cuarentena, tras dar por segunda vez positivo por COVID-19.

La famosa dio a conocer ayer, mediante su cuenta de Instagram, que está en un hotel, empezando su cuarentena, pero que gracias a Dios está bien.

Publicidad

“Dos semanas de descanso en esta habitación, gracias al COVID #dia1”, manifestó la Novelera en sus historias de Instagram junto a una fotografía.

Jipsion dijo a sus seguidores que todos sus síntomas han sido leves, y que las atenciones donde está hospedada han sido buenas.

PUEDES VER: Gisela Tuñón agradece que todo salió bien con su cirugía

“La tos me tiene mal, pero lo demás todo bien, no fiebre, no dolor de cabeza, oxigenación, bien, respiro bien”, expresó la locutora.

Por otro lado, valoró el trato del personal médico y del hotel hospital donde se encuentra.

“Es el segundo día aquí en mi hotel, está bonito el hotel, me han tratado bien... la gente es amable, me han limpiado la habitación, la atención ha sido buena”, señaló Elizabeth.