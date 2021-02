Liz Baila: 'Ustedes critican mi OnlyFans y yo estoy facturando'

La extrovertida Liz Baila se cansó del montón de críticas generadas por mujeres que cuestionan sus publicaciones sobre OnlyFans y decidió responderles de manera directa a todas

"Todas esas mujeres que me critican por mi OnlyFans y lo que vayan ha decir mis hijos en el futuro, son esas mismas mujeres que le presentan un papá nuevo todos los años a los pobres chiquillos. En eso no piensan", dijo.

Recalca: "Además, todas las mujeres somos put...s mi amor. Las únicas que no son put..s son las monjas y ya se ven casos de casos. Así que las que me están criticando, no veo que sean monjas. No entendí, ustedes critican mi OnlyFans y yo estoy facurando".

Según esta joven, no tiene que pedirle permiso a nadie para hacer este tipo de cosas y detalla que muchas panameñas están es frustradas con su vida.

Liz Baila ha estado en el ojo de la tormenta desde hace un tiempo, esto luego que se le filtraran fotos con los pies sucios y posteriormente por subir videos en una playa de Colón con mucha gente a su alrededor.